El Banco de Previsión Social (BPS) pagará en diciembre una partida especial de $3.293 por concepto de canasta de fin de año. El beneficio alcanzará a casi 166.000 jubilados y pensionistas que cumplan con los requisitos establecidos.



El pago se realizará junto con las pasividades a partir del 2 de diciembre, por lo que los beneficiarios no deberán hacer ninguna gestión adicional.



Podrán recibir la partida los jubilados que tengan como único ingreso una pasividad inferior a $21.888, así como quienes cobren pensiones por sobrevivencia, invalidez o vejez.



También estarán comprendidas las personas mayores de 65 años que reciban el subsidio a la vejez del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), siempre que tengan como único ingreso un monto inferior a $21.888.

Firma editorial: Redacción FM GENTE