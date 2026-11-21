El pago se realizará junto con las pasividades a partir del 2 de diciembre, por lo que los beneficiarios no deberán hacer ninguna gestión adicional.
Podrán recibir la partida los jubilados que tengan como único ingreso una pasividad inferior a $21.888, así como quienes cobren pensiones por sobrevivencia, invalidez o vejez.
También estarán comprendidas las personas mayores de 65 años que reciban el subsidio a la vejez del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), siempre que tengan como único ingreso un monto inferior a $21.888.