El Carnaval de San Carlos confirmó los detalles de las pruebas de admisión para el Concurso del Interior, que se desarrollará del 7 al 13 de febrero en el Teatro de Verano Cayetano Silva.



En total, se inscribieron 19 conjuntos, de los cuales 18 deberán realizar la prueba de admisión. «Golpe y Quedo», de Fray Bentos, ganadora de la edición 2026, clasificó directamente y no deberá participar de esta instancia.



Las pruebas serán presenciales y se realizarán en Mercedes, Toledo, San José y San Carlos. La excepción serán las dos murgas de Tacuarembó, que deberán enviar una presentación audiovisual, grabada con una cámara frontal, en una sola toma y sin edición.



De los 18 conjuntos que realizarán la prueba, se estima que entre 13 y 14 lograrán la clasificación, aunque el número definitivo todavía no está confirmado.



En Mercedes, las pruebas se realizarán el 5 de diciembre en Manzana 20 y participarán La Celeste, Con Gusto no Pica, Las Fritas y La Desmorrugada.



En Toledo, la instancia tendrá lugar el 6 de diciembre en el tablado del barrio. Allí se presentarán Murga Amarga, La Desvelada, La Muda, La Santa, La Miel del Oso y Que Gentuza.



En San José, las pruebas serán el 10 de diciembre en la estación de AFE, con la participación de La Tuleca, De Frente y Mano, La Tapada, Tras Cartón y La Volada.



Las murgas Saltó el Churré y La Marchanta, ambas de Tacuarembó, deberán presentar sus pruebas audiovisuales antes del 5 de diciembre. Por su parte, Dando la Nota, de Lavalleja, realizará su presentación el 11 de diciembre en San Carlos.



Por otra parte, el concurso departamental tendrá una instancia independiente y no contará con pruebas de admisión. En total, participarán nueve murgas, entre ellas La Clave, que se sumó luego de quedar eliminada en Montevideo.



Una vez disputadas las dos ruedas del concurso departamental, seis de esos nueve conjuntos clasificarán al Concurso del Interior y se sumarán a las murgas que superen las pruebas de admisión.



Las pruebas de categorización para las murgas del departamento se realizarán el 11 y 12 de diciembre en el Teatro de Verano Cayetano Silva.

Firma editorial: Redacción FM GENTE