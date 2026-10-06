Once mujeres formalizadas en el marco de la operación “Alcatraz”

Se trata de la primera consecuencia de una investigación desarrollada por la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha, en conjunto con Investigaciones de las zonas 1 y 3 que llevó a desarticular una organización dedicada al ingreso y venta de drogas en establecimientos carcelarios.



Las actuaciones, enmarcadas en la denominada “Operación Alcatraz” fueron enfocadas en frenar la introducción de drogas a las cárceles y desarticular el esquema económico que manejaban familiares de los implicados desde el exterior de las unidades.



Tras las coordinaciones con Fiscalía, en el marco de la operación denominada “Alcatraz”, hubo 11 allanamientos en Rocha, Chuy, Cebollatí, San José y Maldonado, durante los cuales fueron detenidas 11 mujeres de entre 24 y 46 años.



También se realizaron requisas en las cárceles de Rocha y Las Rosas (en Maldonado), donde se incautó más de un kilo de cocaína, teléfonos celulares y cortes carcelarios, y se indagó a 16 reclusos.



Durante las tareas, donde analizaron las modalidades de ingreso de la droga a las cárceles, hubo apoyo de distintas dependencias policiales no solo de Rocha, sino también de Maldonado y San José.



FM GENTE pudo saber que una de las modalidades de ingreso de las drogas sería mediante la disolución de las sustancias en productos líquidos de limpieza, que luego eran procesados por los internos para lograr su separación.



Ayer, las 11 detenidas fueron conducidas al Juzgado Penal de 2° turno de la ciudad de Rocha, donde se dispuso su formalización por la presunta comisión de reiterados delitos de asistencia al narcotráfico.



Para Y.L.M.I., de 33 años y poseedora de antecedentes penales; y otras tres mujeres de 31, 36 y 46 años, se impuso como medida cautelar, la prisión preventiva por el plazo de 120 días.



Para otras seis mujeres, de 24, 25, 26, 27, 39 y 46 años, se dispuso la medida prevista de arresto domiciliario total con portación de tobillera electrónica, también por un plazo de 120 días.



Para la restante, de 27 años, se dispuso la aplicación de medidas de coerción, que incluyen: prohibición de salida del país con retención de documentos de viaje, y arresto domiciliario nocturno por el plazo de 120 días.

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