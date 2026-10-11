Otro ladrón de cables fue atrapado y condenado por hurtos en el centro de Maldonado

El condenado tiene 37 años y antecedentes penales. Deberá cumplir 10 meses de prisión por tres delitos.



La investigación estuvo a cargo de la seccional 1.ª y comenzó tras una denuncia presentada el 4 de octubre por el robo de cables en un local de avenida Joaquín de Viana. El establecimiento se encontraba cerrado y la denunciante estimó las pérdidas en 13.000 pesos.



El hombre también era investigado por hurtos en otro comercio de la zona. En uno de esos hechos, dañó una ventana para ingresar y sustrajo 4.500 pesos. La víctima estimó el perjuicio total de ese episodio, incluidos los daños, en 800 dólares.



Una vez identificado, la Fiscalía de 1.º Turno solicitó su requisitoria. Efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de la Zona Operacional II lo detuvieron este sábado 10 de octubre durante un patrullaje preventivo y sometido inmediatamente a la justicia con el resultado anotado líneas arriba.











(Foto meramente ilustrativa)

Volver atrás