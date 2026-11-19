El diputado del Partido Colorado Juan Martín Jorge reclamó al Congreso de Intendentes que reconsidere los valores de las patentes de rodados y busque una rebaja, al entender que los montos actuales no reflejan el precio real de los vehículos en el mercado.



En diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE el legislador explicó que la preocupación surgió durante sus vacaciones en Maldonado, en enero de este año, cuando comenzó a investigar cómo se determinan los valores de los vehículos y, en consecuencia, las patentes que deben pagar los contribuyentes.



“Todo esto arrancó en Maldonado. Yo estaba muy tranquilo, el verano pasado, como me gusta ir. Soy de Montevideo, pero mi corazón también está en Maldonado, donde me gusta ir a veranear. Todos los años me pasa que hay una angustia cerca del 20 de enero, cuando vienen las patentes”, relató.



Jorge contó que dedicó varios días de su descanso a estudiar el tema porque consideraba que los montos que debía pagar no se correspondían con el valor de su vehículo.



“No puede ser lo que son las patentes que nos cobran. El auto no vale como para que me cobren esos montos. Llega un momento en que, en un par de años, con lo que pago de patente, me pago el auto. No tiene sentido”, cuestionó.



CUESTIONÓ LA FALTA DE TRANSPARENCIA



Durante esa investigación, el diputado aseguró que encontró dificultades para acceder a información sobre el funcionamiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE).



“Me puse a investigar un poquito el tema del SUCIVE y la sorpresa fue mayúscula cuando no encontré información. No encontré nada en la página web, no encontré transparencia ni los métodos de fijación de las patentes”, señaló.



En ese sentido, recordó que, cuando Jorge Batlle asumió la Presidencia de la República en el año 2000, se había impulsado la publicación de información estatal en Internet para facilitar el acceso de la ciudadanía.



“Yo vengo de esa época, donde estoy acostumbrado a ir a Internet y encontrar todo. Y resulta que en la página web del SUCIVE lo que no hay es información, lo que no hay es transparencia”, expresó.



Jorge explicó que, a partir de sus averiguaciones, identificó que una empresa privada, Autodata, realiza las tasaciones de los vehículos, mientras que República AFISA participa en la administración del fideicomiso del SUCIVE.



El legislador aclaró que no cuestiona el trabajo profesional de Autodata, sino la forma en que se utilizan sus tasaciones para establecer los valores sobre los que se calculan las patentes.



“¿Cuál es el problema acá? El problema no es el trabajo de Autodata, que trabaja de manera profesional para un sinfín de empresas automotoras y aseguradoras. El problema es que el SUCIVE, cuando le pasan esas tasaciones y valorizaciones de los autos, a veces usa un tipo de cambio del dólar que perjudica al contribuyente”, explicó.



Además, dijo que busca determinar si existen casos en los que el SUCIVE se aparta de las tasaciones oficiales realizadas por Autodata para fijar los valores de los vehículos en función de las necesidades presupuestales.



“Si eso se llega a confirmar, yo creo que es grave. Es totalmente injusto para el ciudadano que le vengan a decir que tiene que pagar una patente en función de un valor del auto que no se condice con la realidad”, afirmó.



Como ejemplo, planteó: “Si el SUCIVE dice que mi auto vale 15 pesos cuando el mercado me da 9, yo se lo vendo al SUCIVE y con un descuento”.



También señaló que los vehículos usados registraron una fuerte caída de precios durante este año, en parte por los cambios que generó la incorporación de los autos eléctricos al mercado.



“Los autos han tenido la baja más grande de los últimos 50 años. Entonces, si cualquiera de nosotros pone nuestro auto a la venta y no nos pagan lo que el SUCIVE dice que vale, ¿por qué? Algo está pasando”, sostuvo.



El diputado contó que, para obtener información oficial, presentó dos solicitudes de acceso a la información pública ante el Congreso de Intendentes. Explicó que, por las características del organismo, no podía realizar un pedido de informes parlamentario y tuvo que recurrir al mecanismo previsto para cualquier ciudadano.



Según indicó, las respuestas recibidas le permitieron reconstruir parte del funcionamiento del sistema, aunque consideró que la información fue incompleta y que algunas contestaciones resultaron demasiado escuetas.



En ese contexto, mencionó que el fideicomiso del SUCIVE administra unos 800 millones de dólares al año y que contrata a República AFISA para su administración.



“LAS PATENTES SUBIERON, AUNQUE DIGAN QUE SE MANTIENEN”



Durante la entrevista también se refirió al anuncio del Congreso de Intendentes de mantener las patentes en los mismos valores del año anterior, sin aplicar un aumento.



Para Jorge, esa decisión no significa que los contribuyentes no vayan a pagar más, porque los vehículos perdieron valor en el mercado.



“Las patentes subieron. Me están diciendo que no me van a cobrar más, pero mi auto no vale lo mismo. Si me van a cobrar lo mismo que el año pasado y mi auto vale menos, entonces quiere decir que me subieron la patente”, argumentó.



El legislador explicó que, si el valor de los vehículos baja y el monto de la patente permanece igual, el contribuyente termina pagando más en relación con el valor real de su automóvil.



Por ese motivo, afirmó que ahora su planteo ante el Congreso de Intendentes es que se revisen los valores y se estudie una rebaja.



“Yo quiero justicia, no quiero otra cosa. Si dicen que vale 10 pesos, pago por 10 pesos. Pero no me cobren como si el auto valiera 10 cuando vale 7 o cuando vale 6”, manifestó.



Jorge insistió en que no cuestiona el pago de impuestos, ya que reconoció la necesidad de contar con recursos para financiar los servicios y las obras de los gobiernos departamentales.



“Si me van a cobrar la patente, perfecto. Es un impuesto y tenemos que pagar los impuestos para que haya calles, veredas y se puedan pagar los sueldos de los funcionarios. Nadie discute eso. Ahora, si me van a cobrar en función del valor del auto, que sea el valor real”, remarcó.



“EL ESFUERZO LO TIENEN QUE HACER LOS GOBERNANTES, NO EL PUEBLO”



Consultado sobre el acuerdo alcanzado por intendentes de distintos partidos políticos, Jorge aclaró que su cuestionamiento no está dirigido a los jerarcas departamentales a título personal.



Reconoció que muchos intendentes asumieron hace aproximadamente un año y deben afrontar compromisos económicos, salarios y obligaciones financieras de sus administraciones.



Sin embargo, consideró que existen alternativas antes de trasladar los costos a los contribuyentes.



“Hay dos caminos. Uno es castigar al contribuyente con el impuesto de patente y una fijación injusta. El otro es bajar los costos. La intendencia tiene que decir: a la gente no la podemos cargar injustamente. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos”, sostuvo.



Y agregó: “El esfuerzo lo tienen que hacer el Congreso de Intendentes y los gobernantes, no lo tiene que hacer el pueblo. El pueblo bastante esfuerzo hace y bastante paga”.



En esa línea, mencionó otros gastos que deben afrontar los trabajadores, como la contribución inmobiliaria, el combustible, el IRPF y el seguro obligatorio.



También hizo hincapié en la situación de quienes necesitan un vehículo para trabajar y de las pequeñas empresas que cuentan con una flota de automóviles.



“Siempre es el mismo público, la clase media trabajadora, porque a los pobres no les vamos a pedir capacidad contributiva si no tienen para pagar, y los ricos, de alguna manera, tienen otras herramientas para defenderse. Acá lo que les cuesta es a la clase media trabajadora, al que usa el auto para trasladarse cuando no tiene más remedio”, señaló.



PIDIÓ FORMALMENTE QUE SE RECONSIDERE LA DECISIÓN



Jorge confirmó durante la entrevista que había publicado un nuevo planteo en sus redes sociales, en el que insistió al Congreso de Intendentes para que reconsidere la decisión.



Aclaró que, por el momento, se trata de una iniciativa individual y que no representa una posición de su bancada, de su sector político ni del Partido Colorado.



“Yo públicamente me hago responsable de haber puesto el tema arriba de la mesa el jueves, con alguna repercusión interesante. Hace dos horas acabo de poner en redes que estoy insistiendo al Congreso de Intendentes para que reconsidere este tema”, indicó.



El diputado consideró que la reacción de la ciudadanía también debe ser tenida en cuenta y que el organismo puede volver sobre una decisión ya adoptada.



“Acá quien manda es el soberano. Si la gente hace presión para que se reconsidere, deberán reconsiderarlo y ver qué esfuerzo hacen. Reconsiderarse siempre se puede reconsiderar”, afirmó.



Durante la conversación también se refirió al respaldo que ha recibido de otros dirigentes políticos. Mencionó al diputado Gurméndez, a quien identificó como uno de los que comparte esta preocupación, y al diputado Andújar.



Además, señaló que ha visto pronunciamientos del senador Sebastián Da Silva y del senador Javier García, y mencionó el respaldo del senador Pedro Bordaberry a su trabajo y a la posibilidad de desarrollar iniciativas individuales.



Sobre el final, Jorge volvió a remarcar que su reclamo nace de su propia experiencia como contribuyente y trabajador, antes de asumir su banca en el Parlamento.



“Durante 22 años fui y sigo siendo un trabajador, un ciudadano y un contribuyente. Lo padecí como ciudadano. Ahora que tengo la oportunidad de ser representante, tengo que usar las herramientas que tengo para tratar de mejorar esto”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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