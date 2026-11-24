Según el informe del árbitro al que accedió FM GENTE, una vez finalizado el partido ingresaron al campo de juego parciales de Colón, quienes comenzaron a festejar de forma provocativa y a gritarles a los jugadores de Barrio Perlita que se retiraban hacia el banco de suplentes.
Ante esas provocaciones, dos futbolistas de Barrio Perlita reaccionaron e intercambiaron golpes con los parciales. En ese momento, un jugador de Colón también se sumó al enfrentamiento, lo que derivó en una gresca generalizada.
El árbitro señaló que, debido a la cantidad de personas involucradas y a los intentos por separar a los participantes, no fue posible identificar claramente a todos los involucrados.
Los cuerpos técnicos y delegados de ambas instituciones lograron intervenir y disuadir el enfrentamiento.
El informe también deja constancia de que los dos parciales que ingresaron al campo de juego ya habían sido expulsados durante el partido por insultos e improperios dirigidos a la terna arbitral.