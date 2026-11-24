Un episodio de violencia se registró al finalizar el partido Sub 17 entre Colón de San Carlos y Barrio Perlita, correspondiente a la Copa de Plata. El encuentro se disputó en el Parque Tomás Alvira y terminó con victoria de Colón por 1 a 0.



Según el informe del árbitro al que accedió FM GENTE, una vez finalizado el partido ingresaron al campo de juego parciales de Colón, quienes comenzaron a festejar de forma provocativa y a gritarles a los jugadores de Barrio Perlita que se retiraban hacia el banco de suplentes.



Ante esas provocaciones, dos futbolistas de Barrio Perlita reaccionaron e intercambiaron golpes con los parciales. En ese momento, un jugador de Colón también se sumó al enfrentamiento, lo que derivó en una gresca generalizada.



El árbitro señaló que, debido a la cantidad de personas involucradas y a los intentos por separar a los participantes, no fue posible identificar claramente a todos los involucrados.



Los cuerpos técnicos y delegados de ambas instituciones lograron intervenir y disuadir el enfrentamiento.



El informe también deja constancia de que los dos parciales que ingresaron al campo de juego ya habían sido expulsados durante el partido por insultos e improperios dirigidos a la terna arbitral.

Firma editorial: Redacción FM GENTE