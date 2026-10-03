Perros asesinos atacaron a una mujer en Pan de Azúcar y le provocaron múltiples heridas

Una mujer fue víctima de un brutal ataque de dos perros cuando regresaba en bicicleta por la zona de General Artigas y Álvaro Figueredo, en Pan de Azúcar.



El hecho ocurrió el jueves 24 de setiembre, sobre las 19 horas. Según relató la víctima a FM GENTE, los perros se le acercaron, la atacaron y la hicieron caer de la bicicleta. Luego tuvo que luchar con los animales hasta conseguir que la soltaran.



El ataque le provocó varias heridas. Recibió mordeduras en el brazo izquierdo, una lesión en un seno, un rasguño en la espalda y heridas en la pierna derecha. Una de las lesiones mas graves fue en una de sus piernas con una herida profunda.



Ese mismo día fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde un cirujano debió realizarle puntos de sutura en el brazo y en la pierna.



Desde entonces continúa en recuperación. Debe mantener la pierna en alto, tomar antibióticos y realizarse curaciones todos los días. Además, comenzó el tratamiento preventivo contra la rabia y ya recibió las primeras dosis de la vacuna.



La situación genera preocupación entre vecinos de la zona, ya que, según denuncian, los perros continúan sueltos y circulando por el lugar. También señalaron que anteriormente habrían atacado a otra mujer.





(Producción: Sandro Aquino para FM GENTE)

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