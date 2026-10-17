Perros sueltos en el intercambiador de ruta 39: denuncian que siguen saliendo al paso de vehículos

Un oyente de FM GENTE volvió a denunciar la presencia de perros sueltos en el intercambiador de ruta 39 y avenida José Batlle y Ordóñez, en la salida de Maldonado hacia San Carlos.



Ya lo había hecho el lunes pasado, cuando envió fotografías a esta emisora para advertir sobre la situación, luego de que una mujer fuera mordida por uno de los animales.



Este viernes remitió un nuevo video en el que se observa a tres perros que salen hacia la calzada y se acercan a los vehículos que circulan por el lugar.



Según relató, llamó al 911, a la Intendencia de Maldonado y al Instituto de Bienestar Animal (INBA), pero asegura que los animales continúan en la zona sin que se haya resuelto la situación.



Los perros continúan sueltos en el lugar y, según el denunciante, siguen saliendo al paso de los vehículos que circulan por esa intersección.

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