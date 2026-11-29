Usuarios de distintas playas de Maldonado denunciaron a FM GENTE la presencia de perros sueltos en zonas donde no está habilitado el ingreso de mascotas.



Uno de los reportes corresponde a la playa Solanas, donde un usuario aseguró haber contabilizado al menos nueve perros, de los cuales solamente dos estaban con correa. También se recibió una denuncia por una situación similar en la playa El Emir, en Punta del Este.



La normativa establece que en Punta del Este los perros solamente pueden ingresar a sectores específicos: las paradas 38, 39 y 40 de la Mansa, las paradas 25, 26 y 27 de la Brava y las playas de balneario Buenos Aires comprendidas entre las calles 13 y 20.



Además, es obligatorio utilizar correa y recoger las heces de los animales. El incumplimiento puede derivar en una multa de 1 UR.



La notificación es el paso previo a la multa, que se aplica cuando la persona reincide en el incumplimiento de la normativa.

Firma editorial: Redacción FM GENTE