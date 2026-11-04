Vecinos de barrio Sarubbi denuncian perros de caza sueltos y aseguran que mataron a varias mascotas

Vecinos del barrio Sarubbi, específicamente de las calles Belén y Treinta y Tres, manifestaron a FM GENTE su preocupación por dos perros de caza que hace aproximadamente dos meses transitan sueltos en la zona.



Según denuncian los vecinos, un hombre utiliza a estos canes para atacar a otros animales del barrio. “Los suelta en el barrio para que maten gatos, perros y ataque personas. LO HACE POR DIVERSIÓN”, señaló uno de los testimonios.



De acuerdo con los testigos, quienes enviaron registros fotográficos a FM GENTE, estos animales ya han matado a cinco gatos y un perro de raza Dogo.



El último episodio violento ocurrió el pasado lunes alrededor de las 16:00 horas, cuando los canes atacaron ferozmente a dos perros. De acuerdo con sus relatos, tras este último ataque, un grupo de vecinos se presentó en el domicilio del responsable de los perros de caza para exigir respuestas.



Señalaron que la madre del hombre intentó defender tanto a su hijo como a los animales, negando los hechos. Sin embargo, la postura cambió cuando los denunciantes exhibieron pruebas fotográficas del ataque ocurrido horas antes.



Al momento del reclamo, ni el denunciado ni los perros se encontraban en la vivienda, ya que, según se supo, habían salido nuevamente hacia una jornada de caza.





Fotos: vecinos denunciaron el último ataque a dos perros y a un gato del barrio / Enviadas a FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE