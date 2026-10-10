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accidente, despiste, auto, balneario Buenos Aires
Policiales y Judiciales
18:30

Una persona grave y otra herida leve dejó despiste de vehículo en el balneario Buenos Aires

El siniestro ocurrió este sábado en la intersección de Pejerreyes y Tiburones. El conductor, de 31 años, sufrió politraumatismos graves y una fractura expuesta en la pierna derecha.

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La información del hecho fue aportada por oyentes corresponsales de FM GENTE y confirmada posteriormente por la policía.

El vehículo despistó próximo a las 15:45 horas, en Balneario Buenos Aires, dejando como saldo de dos hombres lesionados, uno de ellos de gravedad.

Los propios vecinos acudieron en ayuda de las personas afectadas hasta que llegaron las autoridades policiales y seguidamente un equipo de una unidad de emergencia médica.

El conductor tras la primera asistencia fue trasladado a un sanatorio de la zona, mientras que su acompañante, presentó politraumatismos leves y fue derivado en un móvil policial a la policlínica local.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar realizando las actuaciones correspondientes.





(Foto: enviada a FM GENTE)
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