Personas en situación de calle: unas 100 han sido trasladadas a sus departamentos y aún no se definió destino del refugio de ruta 39

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) se reunió este miércoles para abordar la problemática de las personas en situación de calle. Uno de los puntos tratados fue el futuro del refugio de ruta 39 que inicialmente permanecería abierto hasta el 31 de octubre. “La preocupación de todas las instituciones, de la sociedad en general, es qué pasa después del 31 de octubre con ese dispositivo”, dijo en rueda de prensa la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Paula Caballero.



En esa línea, Caballero señaló que están analizando la posibilidad de extender el plazo de su funcionamiento hasta que no se concreten otras propuestas que el organismo tiene en la mira. Mientras la definición sobre el futuro de este refugio no llega, el intendente espera la llegada del ministro del Mides, Gonzalo Civila, para el 20 de octubre.



ALQUILER DE VIVIENDAS COMO SOLUCIONES ALTERNATIVAS



Paula Caballero afirmó que el Mides busca alquilar viviendas con la finalidad de brindar acompañamiento a usuarios con perfiles idóneos para mantener una vivienda de forma autónoma. "No solo teniendo más y más refugios solucionamos la temática", enfatizó, señalando la necesidad de transitar hacia soluciones habitacionales definitivas o de mediano plazo.



Detalló que se prevé el uso de alquileres subsidiados y garantías habitacionales gestionadas a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Sin embargo, remarcó que el éxito del plan también depende de la voluntad del sector empresarial para flexibilizar y facilitar el acceso a los contratos de alquiler.



Asimismo, la jerarca destacó que ya existen experiencias positivas de usuarios del Mides que cuentan con empleo formal y se encuentran buscando soluciones habitacionales por sus propios medios.



Por otra parte, informó que un centenar de personas en situación de calle fueron trasladadas a sus departamentos de origen para reconectarlas con sus familias o redes de contención. Asimismo, afirmó que el 80% de esta población es oriunda de Maldonado, por lo que también se trabaja con ellas en la revinculación familiar.

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