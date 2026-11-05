Piriápolis será sede de la Convención de la Región Uruguay de Narcóticos Anónimos con charla abierta al público

El Hotel Argentino de Piriápolis recibirá los días 6, 7 y 8 de noviembre la XXIII Convención de la Región Uruguay de

Narcóticos Anónimos.



El primer día a las 11:00 se llevará a cabo un panel informativo a cargo de miembros de la organización. Cabe destacar que las actividades de la convención son internas y exclusivas para integrantes de Narcóticos Anónimos. El único espacio abierto al público en general será esta charla de información pública.



Narcóticos Anónimos es una asociación sin fines de lucro que brinda apoyo a personas que buscan abandonar el consumo de drogas, está abierta a cualquier persona que desee detener el consumo de drogas, independientemente del tipo de sustancia que utilice.



Además, mantiene una política de autofinanciamiento y no acepta aportes económicos de personas o entidades ajenas a la asociación.



En Uruguay la organización está presente desde 1990 y actualmente cuenta con más de 77 grupos que realizan 205 reuniones semanales en diferentes puntos del país. A estas instancias se suman otras 40 reuniones virtuales por semana.



La organización trabaja mediante un programa de recuperación de 12 pasos, basado en el apoyo mutuo entre sus integrantes y sin intervención profesional como parte de su método.



A nivel internacional Narcóticos Anónimos tiene presencia en 145 países, donde se desarrollan aproximadamente 76.000 reuniones presenciales y 37.000 encuentros en línea cada semana.



Las primeras reuniones de la organización se realizaron en Los Ángeles, Estados Unidos, durante la década de 1950. Desde entonces, la asociación ha extendido su programa de recuperación a distintos países.





Foto: mipiriapolis.uy

Firma editorial: Redacción FM GENTE