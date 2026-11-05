Alumnos de la Escuela Nº 5 de Punta del Este filman un cortometraje que se estrenará en el Festival de Cine de José Ignacio

La iniciativa permite que niños y adolescentes se acerquen al mundo del cine y conozcan las distintas etapas que implica la realización de una película. Durante el taller, los alumnos participan en tareas de investigación, creación de ideas, escritura de guion, rodaje, edición y postproducción.



¡Corte! Invierno surgió en 2025, a partir de la experiencia del taller ¡Corte!, que el Festival Internacional de Cine de José Ignacio organiza desde 2021. La propuesta busca extender las actividades durante el año y ofrecer a los participantes un proceso creativo más completo.



Por segundo año consecutivo, el programa se desarrolla en la Escuela Pública Nº 5 "Alejandro y Samuel Lafone" de Punta del Este, una institución fundada en 1907 y vinculada a la historia del balneario.



Además de enseñar técnicas cinematográficas, el taller apunta a estimular la creatividad, promover el trabajo en equipo y desarrollar el pensamiento crítico. También busca acercar a los estudiantes a los profesionales del sector y despertar posibles vocaciones vinculadas al cine.



La experiencia ya dejó testimonios de quienes participaron en la edición 2025. Una de las alumnas destacó que el taller le enseñó "a trabajar la paciencia, a sacarme la vergüenza y a relacionarme mejor con mis compañeros". Otra expresó que fue "algo que nunca imaginé que llegaría a hacer", mientras que una tercera lo definió como "una linda oportunidad para aprender cosas nuevas".



El cortometraje que realizan los alumnos de sexto año tendrá su primera proyección en pantalla grande durante la próxima edición del Festival Internacional de Cine de José Ignacio, que se celebrará en enero de 2027.

Firma editorial: Redacción FM GENTE