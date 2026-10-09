Prisión para un hombre que robó una iglesia y una obra en construcción

El hombre identificado como Carlos Emir Franco Piñeiro, de 40 años y poseedor de antecedentes penales, fue condenado a ocho meses de prisión por cuatro delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa.



El sujeto robó durante la madrugada del pasado 1 de octubre una obra en construcción, ubicada en la calle 3 de Febrero de Maldonado. El responsable de la obra denunció a la Policía que el ladrón rompió el portón de entrada y se llevó herramientas y cableado. Lo hurtado, según la estimación del denunciante, asciende a los 5.000 dólares.



Además de este hurto, el hombre robó dos veces la Iglesia de Barrio Norte, los días 19 y 29 de setiembre. En una oportunidad se llevó un aire acondicionado y dañó las cámaras de seguridad de la institución.



Franco Piñeiro fue detenido, este jueves 8, cuando circulaba en bicicleta por la calle Caracara de Maldonado Nuevo. En esa misma jornada fue trasladado al Juzgado Letrado de 4° Turno donde recibió la condena.

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