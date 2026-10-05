Punta del Este fue sede de la conferencia internacional "Gobiernos de Cercanía"

La Conferencia Internacional Gobiernos de Cercanía: Descentralización y Turismo se desarrolló este fin de semana en Punta del Este, en la sede de la Universidad de la Empresa (UDE).



Durante dos jornadas, viernes y sábado, representantes de Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina y Panamá compartieron experiencias sobre la descentralización, el turismo, la participación ciudadana, la innovación pública y el desarrollo de los territorios.



Desde la UDE, institución organizadora del evento, señalaron que la agenda se ordenó alrededor de tres preguntas: qué puede resolver un gobierno de cercanía, con qué recursos, competencias y grado de autonomía cuenta la descentralización, y cómo el turismo puede convertirse en motor de inversión y de desarrollo local.



Durante el encuentro, la concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Estefanía Grunauer, compartió las experiencias de los gobiernos locales de América Latina en un panel especializado. En rueda de prensa, Grunauer consideró que la descentralización en Uruguay “está bastante avanzada”



La concejala resaltó la importancia de acercar los gobiernos locales a la ciudadanía para responder con mayor eficacia a sus demandas de obras y servicios. "La descentralización hace que los gobiernos autónomos lleguen a las personas, que puedan ser más cercanos y que exista lo que necesitamos los ciudadanos", señaló.



Por su parte, Rubén Darío Campos III, diputado de Panamá, exponente del panel “El municipio como gobierno de primera línea”, en rueda de prensa resaltó la importancia de estos espacios para visibilizar el trabajo articulado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Asimismo, subrayó la necesidad de generar sinergias y compartir experiencias que impacten directamente en el desarrollo de las comunidades.



"No podemos ser una isla; al contrario, tenemos que trabajar en conjunto. Por eso son importantes estos espacios: para compartir experiencias y trabajar con un fin en común, que es el bienestar de nuestra sociedad", afirmó.



El diputado panameño señaló que su delegación busca promocionar las iniciativas locales, con especial énfasis en el proyecto de multidestino turístico en Centroamérica. A su vez, manifestó el interés de su país en nutrirse del acervo cultural y la experiencia de gestión de Uruguay para replicar buenas prácticas en la región.

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