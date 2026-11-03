Ingresó a una casa deshabitada y la destrozó: fue imputado con prisión preventiva

Un hombre de 44 años fue denunciado tras ingresar a una vivienda deshabitada en la calle Joaquín de Viana, en Maldonado, donde se encontraba causando destrozos.



El hecho ocurrió la tarde del pasado 1 de noviembre. Al arribar al lugar, efectivos de URPM hallaron al delincuente en una de las habitaciones y procedieron a su detención, según informó Jefatura de Policía a FM GENTE.



Tras comparecer ante la Justicia, el hombre - identificado por las iniciales D.S.P.C. y poseedor de antecedentes penales - fue formalizado por la presunta comisión de un delito de violación de domicilio. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva por un plazo de 120 días.



Por su parte, el propietario de la vivienda estimó los daños ocasionados en $100.000.







Foto: imagen ilustrativa

Firma editorial: Redacción FM GENTE