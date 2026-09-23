Robos de miles de dólares en obras de Cerro Pelado; una de ellas es la planta de OSE

La Policía investiga dos robos ocurridos en la zona de Cerro Pelado. Uno de ellos fue llevado a cabo la mañana de este miércoles y el otro ocurrió a principios de mes.



Esta mañana, un hombre de 51 años denunció un importante robo perpetrado en un fraccionamiento que se construye sobre la calle Benito Nardone.



De acuerdo con las declaraciones del denunciante, los ladrones forzaron los candados de los contenedores donde se almacenan los materiales y se llevaron unos 25.000 dólares en herramientas y electrodomésticos, entre otros efectos como un compresor de aire.



ROBO EN PLANTA DE OSE



Por otra parte, en la mañana del pasado 9 de setiembre fue denunciado el hurto de herramientas de la Estación Reductora de Presión de OSE - en Benito Nardone y Camino al Basurero - que está en construcción a cargo de la empresa Teyma.



El responsable de la obra declaró que los autores dañaron los contenedores y se llevaron herramientas valuadas en 6.000 dólares.



“BANDA QUE VIENE ROBANDO CONTENEDORES”



Vecinos denuncian la existencia de una banda dedicada a robar contenedores de obras en construcción. Aunque la policía aún no confirmó oficialmente si los casos mencionados anteriormente están conectados, comparten el mismo modus operandi.



“Se trata de una banda que viene robando contenedores de obras y se llevan todo”, aseguraron vecinos a FM GENTE. Además, señalaron que el grupo también estaría involucrado en el robo de gasoil durante los últimos días.



Los hechos se encuentran bajo investigación policial.

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