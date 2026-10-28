Rodrigo Silvera brindará un espectáculo musical gratuito en el Arboretum Lussich

El Arboretum Lussich, ubicado en Camino Lussich, en Punta Ballena, recibirá este sábado 31 de octubre al cantante Rodrigo Silvera, quien ofrecerá un espectáculo musical con entrada libre y gratuita.



La presentación comenzará a las 17:30 horas y contará con un repertorio que incluirá bossa nova, samba, baladas, boleros, rock nacional y pop latino.



Según informó la Intendencia de Maldonado, la actividad se llevará adelante independientemente de las condiciones climáticas, por lo que no será suspendida en caso de lluvias.



El espectáculo forma parte de las propuestas culturales que se desarrollan en el Arboretum Lussich, uno de los espacios naturales y recreativos del departamento.















Foto: Instagram Rodrigo Silvera

Firma editorial: Redacción FM GENTE