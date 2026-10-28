Vendían viajes que no se concretaban: imputaron a dos responsables de agencias turísticas

La Fiscalía de Flagrancia y Turno de 8.º turno de Montevideo continúa investigando los hechos denunciados.
Decenas de clientes denunciaron haber abonado excursiones y pasajes, tanto en cuotas como al contado, sin recibir posteriormente las reservas correspondientes.
Ante los reclamos, la responsable de la empresa habría postergado las respuestas y utilizado diferentes argumentos para justificar los incumplimientos.
La investigación también estableció que Travel VIP continuaba desarrollando actividades pese a encontrarse inhabilitada por el Ministerio de Turismo y por disposición judicial.
Las operaciones habrían continuado a través de Magna Group, una empresa administrada por el hijo de la propietaria de Travel VIP.
En la audiencia judicial, la Fiscalía presentó 15 denuncias relacionadas con ambas empresas y advirtió sobre la existencia de un número mayor de reclamos.
La propietaria fue imputada por desacato, reiterados delitos de estafa y asociación para delinquir.
Como medida cautelar, deberá permanecer en prisión preventiva durante 150 días.
Su hijo fue imputado por estafa y asociación para delinquir. Durante 180 días tendrá que fijar domicilio y cumplir con la prohibición de salir del país y de desempeñarse como operador turístico.