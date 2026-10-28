Flávio Bolsonaro denunció fraude electoral desde Estados Unidos y agradeció el apoyo de Trump y Milei

El senador brasileño Flávio Bolsonaro volvió a desconocer este miércoles el resultado de las elecciones presidenciales del domingo, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, y denunció un supuesto fraude electoral sin presentar pruebas que respalden sus acusaciones.



La declaración fue difundida a través de una carta abierta publicada en su cuenta de X, luego de su llegada a Estados Unidos, adonde se trasladó tras abandonar Brasil en medio de una investigación judicial y una orden que le impedía salir del país.



En la primera versión del documento, Bolsonaro se autoproclamó como el “verdadero presidente electo de Brasil” y acusó a sus adversarios de haber manipulado los resultados electorales.



“Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, expresó.



Sin embargo, unos 20 minutos después eliminó la publicación y difundió una segunda versión, prácticamente idéntica, en la que sustituyó la expresión “presidente electo” por “líder de Brasil”.



Según la información difundida, Flávio Bolsonaro abandonó territorio brasileño cruzando la frontera con Argentina y posteriormente abordó un avión privado que realizó una escala en Ecuador antes de aterrizar este miércoles en Miami.



Su salida se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenara la entrega de sus pasaportes y dispusiera restricciones migratorias.



La medida judicial está vinculada con una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, en la que también se analiza un supuesto esquema relacionado con plataformas de apuestas deportivas. El senador rechaza las acusaciones y sostiene que no cometió ninguna irregularidad.



AGRADECIMIENTO A DONALD TRUMP Y JAVIER MILEI



En su carta, Bolsonaro dedicó un reconocimiento especial a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei. Al mandatario argentino le agradeció su “coraje y sentido de la justicia y la legalidad”, mientras que a Trump le expresó su reconocimiento por haberlo recibido en territorio estadounidense.



Aunque inicialmente se había proclamado vencedor de las elecciones, el senador manifestó que su intención es conducir la oposición brasileña desde el exterior.



Bolsonaro también dirigió sus críticas contra el ministro Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal, a quien responsabilizó por el supuesto fraude electoral.



El excandidato cuestionó especialmente el incremento de más de diez millones de votos que, según sus afirmaciones, habría registrado Lula entre la primera y la segunda vuelta. Sin embargo, no presentó elementos que demostraran irregularidades en el proceso electoral.



Las acusaciones se producen después de que Lula consiguiera la reelección con el 51,79% de los votos, frente al 48,21% obtenido por Bolsonaro.



La llegada del senador a Estados Unidos abre un nuevo escenario de tensión política y judicial en Brasil, donde las autoridades deberán determinar las consecuencias de su salida del país pese a las restricciones dispuestas por el Supremo Tribunal Federal.

Firma editorial: Redacción FM GENTE