Semana con temperaturas en ascenso y lluvias previstas para Maldonado

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, Maldonado comenzará la semana con temperaturas bajas, que aumentarán progresivamente con el correr de los días.



Para este lunes 26, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C, con cielo nuboso, posibles precipitaciones escasas durante la mañana y mejoras posteriores.



El martes 27 continuará la nubosidad, con baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas se ubicarán entre los 8 °C y los 20 °C, según el organismo oficial.



Entre el miércoles 28 y el viernes 30 se espera un período de mayor inestabilidad, con lluvias y lloviznas ocasionales. Para el viernes, algunos modelos meteorológicos también anticipan la posibilidad de tormentas eléctricas. Las máximas rondarán los 18 °C y 19 °C.



Las condiciones tenderán a mejorar durante el sábado 31, con disminución de la nubosidad y períodos de sol. Para el domingo 1.º de noviembre se prevé tiempo mayormente estable, con temperaturas máximas cercanas a los 22 °C.



El pronóstico extendido podrá presentar modificaciones durante la semana, especialmente en cuanto a la intensidad y distribución de las precipitaciones.

Firma editorial: Redacción FM GENTE