Semana con temperaturas en ascenso y lluvias previstas para Maldonado

Para este lunes 26, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C, con cielo nuboso, posibles precipitaciones escasas durante la mañana y mejoras posteriores.
El martes 27 continuará la nubosidad, con baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas se ubicarán entre los 8 °C y los 20 °C, según el organismo oficial.
Entre el miércoles 28 y el viernes 30 se espera un período de mayor inestabilidad, con lluvias y lloviznas ocasionales. Para el viernes, algunos modelos meteorológicos también anticipan la posibilidad de tormentas eléctricas. Las máximas rondarán los 18 °C y 19 °C.
Las condiciones tenderán a mejorar durante el sábado 31, con disminución de la nubosidad y períodos de sol. Para el domingo 1.º de noviembre se prevé tiempo mayormente estable, con temperaturas máximas cercanas a los 22 °C.
El pronóstico extendido podrá presentar modificaciones durante la semana, especialmente en cuanto a la intensidad y distribución de las precipitaciones.