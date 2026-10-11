Así estará el tiempo en Maldonado durante la semana: temperaturas frescas y probabilidad de lluvias durante varios días

Para este lunes 12 se prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C, con cielo nuboso a cubierto y probables precipitaciones escasas.



El martes 13 las temperaturas oscilarán entre los 13 °C y los 18 °C, con nubosidad y posibilidad de lluvias aisladas.



Para el miércoles 14, el pronóstico extendido anticipa temperaturas de entre 14 °C y 17 °C, con posibilidad de lluvias débiles.



El jueves 15 se esperan valores de entre 14 °C y 16 °C, con cielo parcialmente nuboso, mientras que el viernes 16 las temperaturas se ubicarían entre los 13 °C y los 15 °C, con intervalos nubosos.



Las condiciones podrán variar durante la semana de acuerdo con las próximas actualizaciones meteorológicas.

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