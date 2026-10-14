Sindicato gastronómico y hotelero continúa sin convenio salarial y denuncia “contratos chatarras” en el sector

El Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu) permanece desde junio sin convenio colectivo al no alcanzar un nuevo acuerdo con el Ministerio de Trabajo y el sector empresarial.



“Estamos en la onceava ronda del Consejo de Salarios, nosotros quedamos sin convenio el 30 de junio, inédito que los convenios pasen para los otros períodos de gobierno”, manifestó al respecto el referente del sindicato Óscar Andino.



Según un estudio sobre el sector gastronómico y hotelero del Instituto Cuesta Duarte, en los últimos cinco años se registró una pérdida de salario equivalente a tres salarios mínimos nominales. “El salario nominal promedio del sector son unos $30.000, entonces estamos diciendo que hemos perdido $90.000 de salario real”, puntualizó Andino en declaraciones a la Contratapa de la Revista de FM GENTE.



“Hemos tomado la decisión de empezar a movilizarnos en la medida de nuestras posibilidades” dado que el sector “está muy golpeado a nivel sindical”, sostuvo el gremialista.



En ese sentido se refirió a las “contrataciones chatarras” que “han llevado a que el sector y los trabajadores tengan miedo por su trabajo”. Andino explicó que la empresa contrata bajo una modalidad de tiempo parcial o "a llamada", teniendo únicamente la obligación mínima de convocar al trabajador una vez por semana. Sin embargo, cuestionó que en la práctica hay empleados que llevan 17 años trabajando a tiempo completo, siguiendo un régimen rotativo intensivo de “dos por uno”, es decir, trabajan seis días una semana y cinco días la siguiente. “Esto para nosotros es un contrato chatarra porque un trabajador con esta característica de trabajo es un trabajador permanente”, apuntó.



“Y después está el tema de los trabajadores eventuales que también trabajan ocho o diez años al régimen de permanente, o sea cinco y seis días por quincena, y hoy son los más golpeados con esta transición empresarial, que no generan ni antigüedad. La antigüedad en un trabajo te posibilita tener acceso al crédito, a la vivienda”, cuestionó.



Andino ejemplificó la situación con el caso de un trabajador de mantenimiento de aires acondicionados con dos años de antigüedad pero que había sido contratado bajo la modalidad de eventual. “Tenía un problema con su niño chiquito”, señaló, y necesitaba acceder a un tratamiento fonoaudiológico a través del Banco de Previsión Social. “El sindicato plantea la necesidad de que el compañero precisaba por su hijo ser un trabajador permanente y ahí la empresa resuelve al mes siguiente despedirlo de la empresa”, contó.



“Estas son las cuestiones más sentidas para los trabajadores de esta rama de actividad, por eso nosotros decimos que el contrato chatarra tiene que ser diferente, no puede ser que siempre paguen los trabajadores”, concluyó.





Foto: de archivo / Sughu

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