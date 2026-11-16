Sindicato gastronómico y hotelero pide terminar con los "salarios de hambre" y fijar laudos para 100 categorías

En la previa de una nueva audiencia en el marco de la ronda de los Consejos de Salarios, el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu) reiteró su reclamo por una recomposición salarial y la creación de una escala acorde a las tareas del sector.



La secretaria general del Sughu, Fernanda Aguirre, sostuvo en la Página Central de la Revista de FM GENTE que tras superar la etapa crítica de la pandemia es momento de atender los ingresos de los empleados. "La pandemia ya pasó, el sector prosperó, los puestos de trabajo se han reanudado y ahora toca dignificar el salario", afirmó.



Aguirre señaló que los trabajadores llegan a esta instancia de negociación "sumamente golpeados" debido a un acuerdo firmado en el período anterior que, según indicó, generó rebaja salarial y una pérdida importante del poder adquisitivo durante varios años.



En ese sentido, reclamó que las cámaras empresariales "tienen que flexibilizar su posición y entender que no pueden seguir sosteniendo laudos con salarios de hambre", aunque expresó su expectativa de alcanzar un entendimiento en la actual negociación.



RECLAMO POR 100 CATEGORÍAS SIN LAUDO



Uno de los puntos centrales del planteo sindical apunta a la estructura salarial vigente. Según explicó la dirigente, existen 100 categorías laborales incluidas en el convenio colectivo de la séptima ronda que aún no tienen un mínimo salarial asignado.



"Esto a nosotros nos parece un disparate. Hoy hay un mínimo salarial en el sector que está entre los 30.000 y 33.000 pesos para la categoría máxima del sector hotelero, tanto para un hotel de 2 estrellas como para uno de 5. Entendemos que a esta altura del partido cae en el ridículo", cuestionó.



Frente a este escenario, el gremio presentó una propuesta basada en un trabajo técnico de descripción de cargos y evaluación de tareas. El objetivo es desarrollar una carrera funcional con remuneraciones acordes a cada puesto, estableciendo en una primera etapa una escala que vaya desde los 30.000 hasta los 150.000 pesos, lo que a juicio del sindicato "tiene mucho más sentido".



Asimismo, Aguirre aclaró que los empleadores "tienen que pagar un salario digno por la tarea que nosotros realizamos" y subrayó que la propina "es una cuestión de exclusivo resorte de los trabajadores".



CRUCE POR LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL



Consultada sobre los cuestionamientos del sector empresarial, que advierte que no dan los números para afrontar subas de esa magnitud, Aguirre calificó los ingresos actuales como "sumamente sumergidos" y recordó que las dificultades del rubro hoy no son comparables con las de la pandemia.



"En todo caso, si algún establecimiento tiene problemas de rentabilidad, ¿a alguien le parece que la rentabilidad tiene que ser a partir de un salario miserable que cobra el trabajador? Capaz que hay que buscar la rentabilidad por otro lado", retrucó.



Finalmente, la dirigente contrastó la realidad de los empresarios con las necesidades básicas de los empleados del sector: "¿Le parece que 30.000 pesos nominales es un salario que a cualquier trabajador de cualquier sector le pueda dar para vivir? Capaz que a ellos no les da la rentabilidad que les gustaría y en vez de irse a Miami se van a Florianópolis. Pero nuestro problema es mucho más vital: tiene que ver con poder subsistir con nuestra familia. Con ese salario es imposible subsistir, entonces entendemos que esa situación hay que revertirla", apuntó.



La negociación tiene especial importancia para Maldonado y Punta del Este, donde la hotelería y la gastronomía representan actividades fundamentales para el empleo y la economía departamental.



El resultado de estas conversaciones será determinante para establecer las condiciones salariales de miles de trabajadores vinculados a la actividad turística.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.