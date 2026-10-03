Sorpresa en Playa Verde: pescador capturó un tiburón pintarroja de casi 29 kilos

Un tiburón pintarroja fue capturado esta semana por un pescador en Playa Verde y el registro rápidamente comenzó a circular en redes sociales.



Según informó el propio pescador, el ejemplar pesó 28 kilos 800 gramos.



La pintarroja es una especie de tiburón que habita en aguas uruguayas. El Ministerio de Ambiente registra su presencia dentro del espacio marino del país.



Se trata de una especie que ha sido registrada en distintas zonas de Uruguay. En 2025, técnicos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) analizaron dos ejemplares de pintarroja encontrados en aguas uruguayas que habían sido marcados previamente en Argentina, uno de ellos de 26 kilos y otro de 40 kilos.



Estos registros permitieron conocer movimientos de la especie entre aguas argentinas y uruguayas y aportaron información para el estudio de sus desplazamientos.





(Imágenes: redes sociales @elchocopesca1)

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