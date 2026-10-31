Prefectura rescató a un hombre que no podía regresar a la costa en Playa Verde

Este sábado, personal de la Subprefectura del Puerto de Piriápolis asistió a un hombre que se encontraba en una tabla de paddle surf en la zona de Playa Verde y no lograba regresar a la costa.



Ante la situación, los funcionarios acudieron en la embarcación PNN 581 y realizaron el traslado del hombre hasta el puerto de Piriápolis.



Una vez en tierra, desembarcó en buen estado de salud.

Firma editorial: Redacción FM GENTE