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Playa Verde, Piriapolis
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Prefectura rescató a un hombre que no podía regresar a la costa en Playa Verde

El hombre se encontraba en una tabla de paddle surf y fue asistido por personal de la Subprefectura de Piriápolis. Fue trasladado al puerto y se encontraba en buen estado de salud.

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Este sábado, personal de la Subprefectura del Puerto de Piriápolis asistió a un hombre que se encontraba en una tabla de paddle surf en la zona de Playa Verde y no lograba regresar a la costa.

Ante la situación, los funcionarios acudieron en la embarcación PNN 581 y realizaron el traslado del hombre hasta el puerto de Piriápolis.

Una vez en tierra, desembarcó en buen estado de salud.
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