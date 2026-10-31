Prefectura rescató a un hombre que no podía regresar a la costa en Playa Verde

Ante la situación, los funcionarios acudieron en la embarcación PNN 581 y realizaron el traslado del hombre hasta el puerto de Piriápolis.
Una vez en tierra, desembarcó en buen estado de salud.
El sacerdote se refirió a lo ocurrido durante la celebración de fin de año en Playa Verde, habló sobre los cuestionamientos recibidos, la ausencia de autorizaci...
Las autoridades trabajan para identificar a los responsables y esclarecer el trasfondo del ataque.
Las pertenencias estuvieron sin supervisión durante toda la tarde, pero jamás pensaron que, al volver, estaría todo intacto.
Pepa Almendra Vergara Dibenedetto fue vista por última vez este lunes 27 sobre las 14:00 horas.