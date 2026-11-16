Video ┃Fue a pescar en la mañana a Piedras del Chileno, le rompieron el vidrio del auto y le robaron dinero en efectivo

Un vecino fue víctima de un hurto durante la mañana del pasado domingo mientras pescaba en la zona de Piedras del Chileno, a la altura de la parada 42 de la Playa Mansa.



Según el testimonio del damnificado, el hecho ocurrió entre las 09:30 y las 11:50 de la mañana. Al regresar del lugar tras dejar estacionado su vehículo por poco más de dos horas, constató que delincuentes le habían roto el vidrio de la puerta del acompañante para acceder al interior y robarle la billetera que contenía 300 dólares y 8.000 pesos.



"Me bajé por dos horas, nunca pensé que me iban a robar, fui a pescar", expresó el vecino a FM GENTE sorprendido por la rapidez con la que actuaron los responsables a plena luz del día en un punto concurrido de la costa. Además, envió un registro audiovisual a esta emisora en el que mostró los daños materiales sufridos en su vehículo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE