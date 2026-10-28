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Tragedia en España: ascienden a 64 los muertos tras un choque de trenes de alta velocidad en Toledo
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Tragedia en España: ascienden a 64 los muertos tras un choque de trenes de alta velocidad en Toledo

El siniestro ocurrió este miércoles en la estación de Urda. Cancillería de Uruguay informó que no se han reportado compatriotas heridos o fallecidos.

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Dos trenes de alta velocidad chocaron la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo, a la altura de la estación de Urda. Al menos 64 personas murieron y otras 80 resultaron heridas, 50 de ellas de gravedad.

El trágico hecho involucró a un tren AVE de la operadora Renfe y a un convoy de la empresa italiana Iryo, en los que viajaban un total de 540 pasajeros. Según informaron fuentes del servicio de emergencias 112 y del Gobierno de Castilla-La Mancha, el impacto provocó que dos vagones del tren de Iryo y uno del AVE descarrilaran de forma violenta y cayeran por un terraplén.

Las primeras pesquisas del siniestro, difundidas por el diario español El Mundo, apuntan a un fallo técnico en los sistemas de comunicación de la vía.
El operador del tren de Iryo llegó a emitir un aviso de que su formación se encontraba completamente detenida debido a un desperfecto en el sistema de señalización. Sin embargo, el tren AVE que venía por detrás, y que circulaba a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora, no recibió la alerta a tiempo, desatando la colisión.

Sin uruguayos reportados hasta el momento

El vocero de la Cancillería uruguaya, Jorge Benech, informó que no se han reportado uruguayos heridos o fallecidos, sin embargo aclaró que “todavía se está en la etapa de identificación de víctimas”.


Foto: Carlos Rosillo / El País España
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