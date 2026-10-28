Tragedia en España: ascienden a 64 los muertos tras un choque de trenes de alta velocidad en Toledo

Dos trenes de alta velocidad chocaron la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo, a la altura de la estación de Urda. Al menos 64 personas murieron y otras 80 resultaron heridas, 50 de ellas de gravedad.



El trágico hecho involucró a un tren AVE de la operadora Renfe y a un convoy de la empresa italiana Iryo, en los que viajaban un total de 540 pasajeros. Según informaron fuentes del servicio de emergencias 112 y del Gobierno de Castilla-La Mancha, el impacto provocó que dos vagones del tren de Iryo y uno del AVE descarrilaran de forma violenta y cayeran por un terraplén.



Las primeras pesquisas del siniestro, difundidas por el diario español El Mundo, apuntan a un fallo técnico en los sistemas de comunicación de la vía.

El operador del tren de Iryo llegó a emitir un aviso de que su formación se encontraba completamente detenida debido a un desperfecto en el sistema de señalización. Sin embargo, el tren AVE que venía por detrás, y que circulaba a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora, no recibió la alerta a tiempo, desatando la colisión.



Sin uruguayos reportados hasta el momento



El vocero de la Cancillería uruguaya, Jorge Benech, informó que no se han reportado uruguayos heridos o fallecidos, sin embargo aclaró que “todavía se está en la etapa de identificación de víctimas”.





Foto: Carlos Rosillo / El País España

Firma editorial: Redacción FM GENTE