Expo Educa presentó distintas opciones de formación para jóvenes de Maldonado

La feria Expo Educa reunió este martes a estudiantes de todo el departamento con el objetivo de dar a conocer las propuestas educativas públicas y privadas, tanto formales como no formales.



Andrés Bentancor, coordinador de la Comisión Departamental de Educación de Maldonado en representación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), destacó la importancia de ampliar las oportunidades educativas para que los estudiantes puedan continuar su formación en el departamento.



Bentancor explicó a FM GENTE que la actividad permite a los jóvenes conocer las alternativas disponibles para continuar sus estudios, especialmente a quienes están finalizando secundaria y todavía no definieron qué formación realizarán el próximo año.



Entre las propuestas presentadas se encuentran carreras universitarias, formación terciaria de UTU y programas de capacitación de Inefop y Cecap.



El coordinador señaló que este año se incorporó por primera vez la Escuela Naval y recordó que el Liceo Militar participó en la jornada realizada la semana pasada en San Carlos.



Bentancor destacó la importancia de que los estudiantes puedan acceder a distintas opciones de formación sin necesidad de trasladarse a otros departamentos.



“Todos quienes hemos padecido en algún momento de nuestra vida eso de emigrar a otro lugar para hacer los estudios terciarios sabemos lo que es”, expresó.



Sostuvo que Maldonado atraviesa un proceso de crecimiento demográfico y de oportunidades que debe aprovecharse para incentivar a los jóvenes a permanecer en el departamento.



La actividad tuvo espectáculos artísticos durante la tarde, a cargo de instituciones educativas y grupos vinculados a la Casa de la Cultura.



La Intendencia de Maldonado colaboró con el escenario, los equipos de sonido y el personal necesario para el desarrollo de las actividades culturales.

Firma editorial: Redacción FM GENTE