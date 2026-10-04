Tras duras críticas de productores rurales de Maldonado, el presidente del INBA dijo que “es dificilísimo” fiscalizar todo el interior con tres funcionarios

Esteban Vieta, presidente del directorio del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), se refirió a los reclamos por la falta de respuestas ante denuncias relacionadas con perros sueltos y ataques a majadas en distintos puntos del país.



Durante un conversatorio realizado en Maldonado, Vieta explicó que uno de los principales problemas está relacionado con la cantidad de denuncias que recibe el organismo y los pocos funcionarios disponibles para realizar tareas de fiscalización en el interior.



“Si tenés de 400 a 550 denuncias con tres funcionarios para todo el interior del país, lo que sucede es que lo que está faltando es fiscalización. Con tres personas para todo el interior de un país es dificilísimo”, sostuvo.



Vieta señaló que conoce los reclamos porque ha recorrido distintas zonas del país y aseguró que comparte la preocupación de quienes buscan una solución para esta problemática.



“En mi caso he recorrido todo el país para arriba y para abajo y capaz que no me corresponde, y es verdad, pero lo hago porque tengo el mismo sentimiento que tienen ustedes de querer solucionar diferentes problemas y lo hemos hecho”, afirmó.



El jerarca también hizo referencia a los casos en los que el INBA recibe denuncias y no logra concurrir al lugar, una de las principales críticas planteadas durante el encuentro.

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