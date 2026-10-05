Diputado del FA planteó en Maldonado mejorar el seguro para productores rurales y crear un fondo de emergencia

El diputado del Frente Amplio Marcos Presa participó de un conversatorio con productores rurales en la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, donde uno de los principales planteos estuvo relacionado con las pérdidas que sufren los productores cuando sus animales son atacados.



Presa explicó que, según lo planteado por la Federación Rural y los productores presentes, el seguro vigente termina reponiendo solamente entre un 30% y un 36% de lo perdido.



“Es un seguro caro y que al final de cuentas no sirve si te matan todos en el campo”, sostuvo.



En ese sentido, señaló que la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados analiza la posibilidad de mejorar el sistema y adelantó que está previsto recibir al Banco de Seguros del Estado para conocer qué alternativas existen.



También remarcó que las pérdidas no se limitan al valor de los animales. “No solo le matan a la oveja, le matan la genética si hay alguien que está haciendo genética, le matan el vientre para después seguir para adelante. En realidad le están matando el futuro”, afirmó.



Además, planteó la posibilidad de avanzar en la creación de un fondo de emergencia para atender este tipo de situaciones. Señaló que la propuesta podría surgir desde las Mesas de Desarrollo Rural y las asociaciones que las integran, para luego ser trasladada al ámbito legislativo.



“Empecemos a trabajar en la creación de un fondo de emergencia”, propuso el legislador.

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