Tres personas lesionadas tras choque entre dos motos en Maldonado

Tres personas resultaron lesionadas luego de una colisión entre dos motos registrada en la tardecita de este martes 13 de octubre en Maldonado.



El incidente se registró próximo a las 17:56 en la intersección de avenida Wilson Ferreira Aldunate y Jorge Sapelli. La Policía tomó conocimiento a través de un llamado al Servicio de Emergencias 9-1-1.



Al arribar al lugar, los efectivos constataron el choque entre los dos birrodados.



Una de las conductoras, de 50 años, sufrió un politraumatismo leve a nivel cervical y fue trasladada a un centro asistencial.



La otra motociclista, de 56 años, presentó un traumatismo en el miembro superior derecho y también debió ser derivada para recibir atención médica.



En esta segunda moto viajaba además una adolescente de 17 años, quien fue atendida por una unidad pediátrica. Se le diagnosticó traumatismo en el miembro superior derecho y dolor cervical, por lo que fue trasladada a un centro de salud.



La Policía trabaja ahora para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.









(Fotos enviadas por oyentes corresponsales)

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