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accidente, lesionados, ruta 10
Policiales y Judiciales
18:42

Tres personas lesionadas tras un choque entre una camioneta y un automóvil en Ruta 10

Dos trabajadores de una empresa de fibra óptica que viajaban en una camioneta debieron ser trasladados a un centro de salud, mientras que el conductor del otro vehículo recibió el alta médica en el lugar.

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Un siniestro de tránsito ocurrido este miércoles 14 de octubre, en la intersección de calle Pejerrey y Ruta 10, dejó tres personas lesionadas, dos de las cuales requirieron traslado a un centro asistencial.

El choque involucró a una camioneta Renault, perteneciente a una empresa que realizaba trabajos de fibra óptica, y un automóvil Suzuki.

Uno de los trabajadores, de 36 años, sufrió politraumatismo de tórax, mientras que su compañero, de 30, presentó traumatismo encéfalo craneano )con una herida cortante abierta.

Ambos fueron atendidos por unidades de emergencia médica y posteriormente trasladados para recibir asistencia.

En tanto, el conductor del automóvil, de 69 años, presentó politraumatismos leves. Tras ser evaluado por personal médico, recibió el alta en el lugar.
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