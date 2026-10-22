En la última semana se 324 empadronamientos de vehículos cero kilómetro en Maldonado

En otras áreas del Departamento de Movilidad se contabilizaron 324 empadronamientos de vehículos cero kilómetro, 107 reempadronamientos y 252 transferencias y otras gestiones.
En lo que va de 2026 se entregaron 14.329 abonos estudiantiles, de los cuales 6.160 fueron otorgados por primera vez y 8.169 correspondieron a renovaciones.
El informe publicado por la comuna, también señala la entrega de 1.111 pases permanentes y 347 transitorios para personas con discapacidad, además de 1.577 abonos para jubilados de las categorías A y B.
(Foto: Intendencia de Maldonado)