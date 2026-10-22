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Tránsito y Transporte
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En la última semana se 324 empadronamientos de vehículos cero kilómetro en Maldonado

El dato fue publicado por la Intendencia de Maldonado y establece el nivel de empadronamientos de cero kilómetros en la semana comprendida entre el 14 de octubre y este miércoles 21.

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Durante la misma semana se otorgaron 191 libretas por primera vez y se expidieron 21 duplicados. También se realizaron 220 pruebas prácticas, de las cuales 160 fueron de automóviles y 60 de motocicletas.

En otras áreas del Departamento de Movilidad se contabilizaron 324 empadronamientos de vehículos cero kilómetro, 107 reempadronamientos y 252 transferencias y otras gestiones.

En lo que va de 2026 se entregaron 14.329 abonos estudiantiles, de los cuales 6.160 fueron otorgados por primera vez y 8.169 correspondieron a renovaciones.

El informe publicado por la comuna, también señala la entrega de 1.111 pases permanentes y 347 transitorios para personas con discapacidad, además de 1.577 abonos para jubilados de las categorías A y B.





(Foto: Intendencia de Maldonado)
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