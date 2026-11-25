El conjunto francés fue ampliamente superior durante el encuentro, dominó las acciones y generó las situaciones de mayor peligro, mientras que Uruguay tuvo dificultades para imponer su juego.



Aymen Amaaouch abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo, mientras que Aly Traoré amplió la ventaja minutos después, tras aprovechar un error en la salida del conjunto uruguayo.



En el comienzo del complemento, Idrissa Dia convirtió el tercer tanto de los europeos, que sentenciaron el encuentro.



La Celeste finalizó su participación en la fase de grupos con seis unidades, producto de dos victorias y una derrota.



Uruguay deberá aguardar la finalización de la fase de grupos para conocer a su rival en los dieciseisavos de final del certamen mundialista.







Foto: Conmebol

Firma editorial: Redacción FM GENTE