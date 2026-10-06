Vecinos de La Barra plantean doble vía para un atajo y reclaman mayor control sobre perros en las playas

Uno de los principales planteos apunta a mejorar la circulación vehicular en La Barra. Según explicó el entrevistado, el crecimiento de la cantidad de automóviles genera importantes demoras incluso fuera de la temporada alta, una situación que podría agravarse durante el verano.



En ese sentido, se propuso convertir en doble vía un tramo del denominado “atajo”, ubicado a la altura de Medialunas Calentitas, que actualmente permite circular únicamente de este a oeste. La iniciativa busca habilitar también el tránsito en sentido contrario y así descongestionar el centro de La Barra.



El planteo ya fue presentado ante las autoridades correspondientes y, según explicó, deberá complementarse con una adecuada señalización para que los conductores conozcan y utilicen esa alternativa. “No digo que sea la solución total”, señaló, al advertir que el volumen de vehículos continúa siendo muy elevado.



Otro de los temas planteados fue la velocidad de circulación en la zona de Juana de América. Si bien allí se instalaron dos lomos de burro, consideran que las medidas no serían suficientes para controlar la velocidad de los vehículos.



Reclamo por la presencia de perros en las playas

La presencia de perros en las playas de La Barra también fue señalada como una problemática durante la entrevista. Según indicó, es frecuente encontrar personas que concurren con varios animales, incluso cinco o seis perros, pese a los controles realizados.



El entrevistado sostuvo que durante el verano se han registrado situaciones en las que personas fueron mordidas y señaló que la situación requiere una mayor presencia de la Prefectura.



En ese sentido, recordó que anteriormente había marineros destinados a las distintas playas, una presencia que actualmente no se mantiene. Esto genera, además, una dificultad para los guardavidas, ya que no tienen entre sus competencias retirar animales de la playa.



Ante esta situación, adelantó que se prevé mantener conversaciones con Prefectura y presentar una nota ante la Intendencia de Maldonado para buscar alternativas.



Los planteos forman parte de una agenda más amplia que los vecinos y organizaciones de La Barra pretenden impulsar ante las autoridades, con el objetivo de encontrar soluciones a problemas que, según advierten, se hacen cada vez más visibles por el crecimiento del tránsito y la actividad en la zona.



FOTO: Prefectura

Volver atrás