A raíz de la colisión, ocurrida a las 15:00 horas de este viernes, todos los vehículos presentaron daños materiales, sin embargo no se registraron personas lesionadas.
(Fotos: Jorge Cedrés//FM GENTE)
El siniestro ocurrió este domingo frente a Canteras de Marelli. Dos conductores fueron asistidos por personal médico y dados de alta en el lugar.
El accidente ocurrió pasadas las 18 horas de este jueves.
Un siniestro de tránsito entre cuatro vehículos se registró en la tarde de este lunes 5 de octubre en la intersección de Albatros y avenida Lussich, en Maldonad...
El siniestro ocurrió durante la noche de este viernes. Los vehículos eran conducidos por hombres de 44 y 24 años.
El director de Movilidad de Maldonado, Juan Pígola, informó que el tránsito aumentó casi 10% en comparación con la temporada anterior, según datos de los radare...