Dos camionetas y un automóvil protagonizaron un siniestro de tránsito en la intersección de San Carlos y José Pedro Varela, en el centro de Maldonado.



A raíz de la colisión, ocurrida a las 15:00 horas de este viernes, todos los vehículos presentaron daños materiales, sin embargo no se registraron personas lesionadas.



(Fotos: Jorge Cedrés//FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE