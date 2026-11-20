El sábado 21 se espera una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 29 °C. Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cielo cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. En la tarde y noche continuará la nubosidad, con posibles lluvias.



El domingo 22 las temperaturas estarán entre los 14 °C y los 26 °C. Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, mientras que hacia la tarde y noche disminuirá la nubosidad. También se esperan nieblas y neblinas durante ambas jornadas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE