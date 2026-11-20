El senador del Partido Nacional Sergio Botana abordó varios temas de la agenda política nacional durante una entrevista con la Página Central de FM GENTE. Entre ellos, se refirió a la discusión por el precio de las patentes de rodados, las dificultades financieras de algunas intendencias, el proyecto para reducir las multas de tránsito, las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) y el movimiento político dentro del Partido Nacional.



Uno de los primeros asuntos planteados fue la tensión que existe en la interna blanca entre los intendentes por el precio de las patentes. Botana explicó que el principal problema está relacionado con la situación financiera de Montevideo y Canelones, departamentos que podrían experimentar una importante caída en sus ingresos por este concepto.



El legislador sostuvo que la discusión debe contemplar la reducción del valor de los vehículos, pero también los costos que afrontan las intendencias para construir y mantener la infraestructura vial.



“Yo diría que, si uno lo definiera bien al tema, parece que la patente se cobra por el precio de la obra pública, por lo que cuesta hacerla y mantenerla, y que se prorratea por el valor de los vehículos”, explicó.



En ese sentido, reconoció que el costo de la patente es elevado, aunque señaló que las administraciones departamentales necesitan esos recursos para cumplir con sus obligaciones.



“Convengamos, y esto lo digo como intendente que me siento, es un robo la patente. ¿Por qué es tan cara? Porque en realidad la construcción es carísima. Es carísimo el cemento, es carísimo construir en Uruguay”, expresó.



Botana señaló que una parte importante de los ingresos de las intendencias ya está comprometida en obligaciones financieras y deudas contraídas anteriormente. Por eso, consideró que una reducción de la recaudación puede generar dificultades para las administraciones.



El senador apuntó especialmente a Montevideo y Canelones, donde se concentra una proporción importante de los vehículos eléctricos incorporados al parque automotor. Según indicó, de unos 15.000 vehículos eléctricos, aproximadamente 12.000 están concentrados en ambos departamentos.



“Además, son intendencias que se han venido endeudando a lo largo del tiempo. Entonces tienen una inflexibilidad absoluta en este sentido”, afirmó.



El legislador mencionó una caída proyectada de 166 millones de dólares en la recaudación y sostuvo que representa un impacto significativo para las intendencias.



“Estamos hablando de una caída importante de esa recaudación, porque es la caída del 8% en dólares más la caída del dólar. De verdad que para los que tienen comprometidos ingresos, a veces en UI y pagando intereses, es complicado. No se compensa con el crecimiento del parque”, manifestó.



También explicó que los vehículos a combustión no tendrán un aumento de patente, ni siquiera por el Índice de Precios del Consumo (IPC). En ese contexto, planteó una alternativa para modificar el sistema de cálculo y evitar que el valor de la patente cambie durante la vida útil del vehículo.



“Y el día que se compre el auto cero kilómetro, ese auto sale con un valor de patente que mantendrá congelado en pesos para el resto de la vida útil. Entonces, cuando tomás la decisión de compra del vehículo, ya tomás la decisión del costo de la patente”, propuso.



Otro de los temas abordados fue el proyecto de ley que busca reducir las multas de tránsito, una iniciativa que permanece sin definición en el Senado.



Botana afirmó que se había alcanzado un acuerdo general que contemplaba la propuesta presentada en Diputados y los planteos del Congreso de Intendentes, además de las observaciones de autoridades vinculadas a Vialidad y la UNASEV.



Sin embargo, cuestionó que posteriormente surgieran dificultades para avanzar con el tratamiento.



“Llegamos a ese acuerdo y allá nos aparece el Frente Amplio con la novedad de que vota sin tener en cuenta el interés del director de la UNASEV. Uno no puede entender nada”, sostuvo.



Recordó que el proyecto no pudo tratarse anteriormente debido al tiempo que demandaron otras iniciativas en el Parlamento, como la ley de competitividad y la Rendición de Cuentas. Posteriormente, según explicó, el Frente Amplio solicitó una nueva postergación y convocar nuevamente a los actores involucrados.



“Lo que quiere la gente que tiene multas es una definición. Además de que se baje, quiere una definición”, afirmó.



Agregó que la falta de resolución también afecta la recaudación que pueden obtener el Ministerio de Transporte y las intendencias por las multas correspondientes.



Botana manifestó que espera que se pueda alcanzar una negociación que contemple los planteos de todas las partes.



En relación con las multas, el senador también opinó sobre el funcionamiento de los radares y la discusión acerca de si cumplen una finalidad preventiva o meramente recaudatoria.



Botana consideró que los dispositivos deben utilizarse para mejorar la seguridad vial y no convertirse en herramientas destinadas exclusivamente a generar ingresos.



“Ese es el equilibrio que se debería tener. No caer en la tentación de que el radar termine siendo para recaudar en vez de para prevenir, que es lo que debe ser”, expresó.



A su entender, debería existir un sistema que sancione con mayor severidad a quienes reiteradamente incumplen las normas y ponen en riesgo su vida y la de los demás.



“Deberíamos tener algún sistema por el cual el radar va sancionando más duramente y de modo acelerado al que, de modo consuetudinario, va poniendo en riesgo su vida y la de los demás”, sostuvo.



Además, respaldó la instalación de radares pedagógicos que permitan informar a los conductores la velocidad a la que circulan.



“Por supuesto, eso debería existir”, afirmó.



El senador también propuso cambiar el criterio de funcionamiento del sistema, de manera que se premie a quienes cumplen las normas y se castigue a quienes mantienen conductas peligrosas.



“Tenemos que cambiar el criterio recaudatorio por un criterio de premiar al que siempre se porta bien y castigar al que siempre se va portando mal”, señaló.



En ese sentido, cuestionó que las multas terminen afectando también a quienes conducen responsablemente y planteó que el objetivo central debe ser cuidar a los conductores y prevenir accidentes.



Otro de los asuntos abordados fue la próxima elección de los representantes sociales en el Banco de Previsión Social (BPS), donde existe una fuerte competencia entre distintas propuestas, particularmente en el orden de los trabajadores.



Botana cuestionó la falta de información sobre los comicios y consideró que las organizaciones que actualmente ocupan esos espacios no han promovido suficientemente la participación.



Sostuvo que el BPS debería haber desarrollado una campaña informativa con mayor anticipación para que los trabajadores conocieran a los candidatos y las propuestas de cada sector.



El senador recordó que en la elección anterior, de aproximadamente 1.200.000 trabajadores habilitados, votó cerca de la mitad. A su entender, esa baja participación refleja la falta de debate sobre un organismo que tiene una incidencia directa en la vida de trabajadores, jubilados y empresarios.



“Ellos tienen que generar la participación en un organismo que se lleva casi la mitad del gasto público nacional”, señaló.



Botana explicó que las decisiones del BPS repercuten en las jubilaciones, las pensiones, las prestaciones sociales y el Sistema Nacional Integrado de Salud, además de incidir en los costos que deben afrontar las empresas.



“Es un tema que le pega al trabajador en su ingreso y en su expectativa de futuro, al jubilado en su vida de cada día y al empresario en sus costos”, expresó.



También destacó que se trata de un asunto complejo que requiere discusión pública y acceso a la información.



“Yo fui informante de la reforma de la seguridad social, del proyecto de reforma. Es un tema altamente complejo y si a la gente le negamos la posibilidad de conocer, porque el día que nos damos la oportunidad, la gran oportunidad del debate que es esta, no lo hacemos”, manifestó.



Mencionó las candidaturas y las propuestas que se presentan en esta elección. Destacó particularmente la labor de Lorena Roqueta, candidata por la lista 15 en representación de los trabajadores, y valoró su recorrida por distintos puntos del país para difundir sus planteos.



Según explicó, su propuesta apunta a mejorar la atención que reciben los trabajadores cuando concurren al BPS.



“Mirá lo que está pidiendo: que lo atiendan, que lo vean como un trabajador”, expresó.



También hizo referencia a la representación empresarial y destacó la importancia de que las pequeñas y medianas empresas del interior tengan voz en el organismo, especialmente aquellas que necesitan refinanciar sus obligaciones de acuerdo con sus posibilidades económicas.



Botana llamó a los trabajadores y empresarios a participar y cuestionó las posiciones que promueven el voto en blanco o la abstención.



“El que no participa favorece al poder. Eso en cualquier sistema político, al que tiene el poder sindical o el poder gremial empresarial más grande”, afirmó.



Sobre el final de la entrevista, Botana fue consultado por la reunión que mantuvieron intendentes del Partido Nacional y que generó comentarios dentro de la interna nacionalista por una eventual anticipación de los tiempos políticos.



El senador evitó realizar cuestionamientos y sostuvo que los dirigentes tienen libertad para reunirse y trabajar políticamente.



“No opino nada. Yo creo que hay libertad”, respondió.



Agregó que no conoce los resultados concretos del encuentro y que tampoco observó que sus participantes hayan realizado reivindicaciones públicas sobre lo conversado.



De todas formas, consideró positivo que el partido mantenga actividad y genere espacios de intercambio.



“Me parece que siempre es bueno que un partido trabaje, que busque, que esté en movimiento”, señaló.



En ese marco, afirmó que el Partido Nacional tiene una responsabilidad importante de cara al próximo ciclo electoral.



“Tenemos la obligación de ganar la elección”, sostuvo.



Botana fundamentó su confianza en la capacidad política del partido para construir consensos y en la experiencia de gobierno que tuvo anteriormente.



“Yo tengo la fe de que vamos a ganar, sí, pero creo que lo primero que tenemos es la responsabilidad de ganar, la obligación de ganar por el país”, expresó.



Consultado por las críticas del senador Sebastián Da Silva, quien había señalado que algunos dirigentes blancos estaban haciendo la plancha y no recorrían los barrios, Botana consideró que la discusión debe ir más allá de las recorridas territoriales.



Para el legislador, el desafío pasa por abrir las estructuras partidarias y permitir que los habitantes de cada lugar tengan protagonismo en las decisiones políticas.



“Hay que ir a los lugares, pero más que nada hay que abrir las estructuras partidarias para que la gente de cada lugar sea la protagonista del destino del partido”, afirmó.



En ese sentido, sostuvo que no alcanza con enviar dirigentes de otros lugares a recorrer determinados barrios para conocer su realidad.



“Para representar hay que ser. No es mandar al de Pocitos allá a La Teja a ver cómo es la experiencia de pasar dos horas en La Teja. Lo que hay que hacer es abrirle la puerta al de La Teja para que tenga su protagonismo partidario”, expresó.



Botana también cuestionó el centralismo que, a su entender, caracterizó a los últimos gobiernos, incluso durante las administraciones nacionalistas.



“En nuestro partido estábamos acostumbrados a que en un gobierno participara mucha gente de nuestros departamentos. La realidad es que, tanto en estos gobiernos de la izquierda como en el nuestro también, la participación fue demasiado escasa. Fue muy centralista”, afirmó.



Insistió en la necesidad de que los dirigentes conozcan de primera mano las realidades que pretenden representar y permitan que las propias comunidades tengan voz en las decisiones.



“Hay que embarrarse más los zapatos, ser menos de escritorio”, sostuvo.



Y agregó: “Hay una obligación anterior a esa y es permitir que el que es algo se represente a sí mismo. Porque si no, al ratito se dan cuenta de que no sos auténtico en lo que representás y no vale nada lo que estás haciendo. Me parece que esa es una obligación de nuestro partido”.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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