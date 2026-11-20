De cara a la próxima temporada estival, la Intendencia de Maldonado realizará un aporte total de $20.738.000 para respaldar el operativo Verano Azul, el dispositivo especial de seguridad coordinado por el Ministerio del Interior.



Tiene el objetivo de “preservar la calidad de vida de los vecinos y turistas que llegarán al destino”, indicaron desde la comuna mediante un comunicado.



La resolución fue firmada esta semana por el intendente Miguel Abella y permite costear, mediante el mecanismo de horas/ciudad, el traslado y los servicios de efectivos provenientes de todo el país que llegan para reforzar la cobertura departamental.



Según informó la comuna, el presupuesto se repartirá en cuatro áreas: $16.500.000 se destinarán a la Jefatura de Policía, $1.650.000 a Bomberos, una cifra idéntica a Prefectura y $938.000 a Policía Caminera.



El operativo Verano Azul abarca distintos departamentos costeros y se ejecuta de forma escalonada según el flujo turístico. Si bien los primeros refuerzos se activan con el inicio de la temporada de cruceros, el núcleo principal del despliegue se prevé que comience a regir a partir del 21 de diciembre, con especial énfasis en Maldonado y Montevideo.



El plan contempla un amplio despliegue territorial que combina vigilancia aérea y terrestre - con patrullajes a pie, a caballo y en vehículos -, además de controles en rutas y monitoreo mediante sistemas de videovigilancia.



En las tareas participan de forma coordinada las jefaturas departamentales, Bomberos, Caminera, la Guardia Republicana, las Fuerzas Armadas y la Policía Comunitaria con enfoque en atención al turista. Desde el Ministerio del Interior destacan que este refuerzo estival se implementa sin afectar el patrullaje ni la atención habitual en el resto del territorio nacional.







Foto de archivo: lanzamiento de la temporada 2024-2025 de Verano Azul

Firma editorial: Redacción FM GENTE