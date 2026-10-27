Obra teatral “Las cosas que nunca me contaron” llega al Teatro Cantegril a beneficio del Club de Leones

El próximo sábado 31 de octubre se presentará el unipersonal “Las cosas que nunca me contaron”, protagonizado por el actor, dramaturgo y docente Franklin Rodríguez. El evento, organizado por el Club de Leones de Punta del Este, tendrá lugar en el Teatro Cantegril a las 21:00 horas.



Las entradas tendrán un costo de 500 pesos y lo recaudado será destinado a financiar distintas actividades solidarias. La obra repasa con humor, nostalgia y ternura las vivencias de un hombre de 52 años. De acuerdo con su reseña, el monólogo rescata una mirada reflexiva a una generación que creció en otro Uruguay y que, de pronto, despertó en un mundo totalmente distinto al que le habían contado.



Con este espectáculo, el club busca continuar colaborando con personas y organizaciones que atraviesan dificultades, tanto a nivel nacional como internacional, además de mantener sus programas de prevención y asistencia en Maldonado.



El presidente de la institución, Gustavo D’Elia, y el secretario, Jorge Buscio, explicaron que entre las principales actividades se encuentran los pesquisamientos de diabetes realizados en el Hospital de Maldonado y centros comerciales. La próxima jornada está prevista para el 13 de noviembre.



Buscio destacó que anualmente concurren a escuelas de la ciudad para realizar controles visuales a los estudiantes, con el objetivo de detectar posibles dificultades en la visión.



Asimismo, señalaron que contrataron a un especialista en tránsito para brindar charlas de concientización en escuelas y liceos de Maldonado. Estas actividades también se desarrollaron en centros educativos de Minas y Solís de Mataojo.



En materia de donaciones, recordaron que durante una emergencia provocada por el terremoto en Venezuela enviaron 1.134 pañales para colaborar con las personas afectadas.



También mencionaron una reciente entrega de 6.774 pañales a un hogar de ancianos, realizada junto a corredores de automóviles deportivos que llegaron a Maldonado.



Las autoridades manifestaron su preocupación luego de que la encargada del establecimiento les informara que esa cantidad de pañales alcanza solamente para 15 días.



En ese sentido, explicaron que el hogar atraviesa dificultades económicas y debe afrontar los costos de 17 funcionarios, además de los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social (BPS), por lo que necesita mayor apoyo económico.



Por otra parte, D’Elia y Buscio reconocieron que la institución enfrenta dificultades para incorporar nuevas generaciones, una problemática que, según señalaron, también se registra a nivel mundial.



Ante esta situación, destacaron la importancia de establecer alianzas con otras organizaciones para ampliar el alcance de las actividades. Entre ellas mencionaron un acuerdo con la Asociación Nacional de Diabéticos de Maldonado.



Reafirmaron que el objetivo de la recaudación es mantener los programas de asistencia, prevención y colaboración que desarrolla el Club de Leones al servicio de la comunidad.





Foto principal: Teatro Cantegril

Foto galería: Gustavo D’Elia y Jorge Buscio

Firma editorial: Redacción FM GENTE