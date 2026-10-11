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Caída de cableado
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14:06

Vecinos denunciaron que un camión derribó seis columnas y provocó daños en viviendas

Según los denunciantes, el hecho ocurrió este domingo sobre las 8:00, en la zona de avenida Francia, Acuña de Figueroa y Arcobaleno.

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Vecinos se comunicaron con FM GENTE para denunciar que un camión perteneciente al servicio de recolección desechos enganchó el tendido aéreo y provocó la caída de seis columnas de UTE, además de daños en cables de Punta Cable y fibra óptica.

Según uno de los testimonios, el vehículo circulaba a exceso de velocidad y llevaba un gancho levantado que arrastró los cables.

Un residente de avenida Francia y Acuña de Figueroa señaló que su vivienda sufrió destrozos.

En un reclamo dirigido a Eco Tecno, empresa a la que atribuyó la responsabilidad por lo ocurrido, solicitó una pronta respuesta y que se haga cargo de los daños.

Otro vecino, de la zona de Acuña de Figueroa y Arcobaleno, informó que una de las columnas rompió un tramo del cerco de su vivienda y dañó plantas.





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