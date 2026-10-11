Vecinos denunciaron que un camión derribó seis columnas y provocó daños en viviendas

Según uno de los testimonios, el vehículo circulaba a exceso de velocidad y llevaba un gancho levantado que arrastró los cables.
Un residente de avenida Francia y Acuña de Figueroa señaló que su vivienda sufrió destrozos.
En un reclamo dirigido a Eco Tecno, empresa a la que atribuyó la responsabilidad por lo ocurrido, solicitó una pronta respuesta y que se haga cargo de los daños.
Otro vecino, de la zona de Acuña de Figueroa y Arcobaleno, informó que una de las columnas rompió un tramo del cerco de su vivienda y dañó plantas.
Fotos enviadas a FM Gente