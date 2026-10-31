Vecinos de El Tesoro denuncian graves inundaciones y apuntan a la construcción de un barrio privado

Vecinos de la zona de Miramar Acres, en El Tesoro, enviaron una carta a FM GENTE para denunciar los problemas de inundación que sufren cada vez que se registran lluvias. Según indicaron, vienen realizando reclamos ante distintas autoridades desde hace al menos un año, pero hasta el momento no han obtenido soluciones.



En la denuncia, los vecinos señalan que la situación comenzó a agravarse a partir de la construcción de un barrio privado lindero a la zona.



“Antes, en esta zona existía un bosque de eucaliptos y nunca habíamos vivido inundaciones de esta magnitud. Hoy, con la construcción de un barrio privado lindero, denunciamos que grandes cantidades de agua escurren desde ese predio hacia nuestras viviendas, provocando graves inundaciones”, expresa la carta.



Describen un escenario que califican como desesperante, con casas completamente inundadas, vecinos que no pueden ingresar a sus hogares y riesgos de cortocircuitos y accidentes eléctricos.



También aseguran que han presentado cartas, juntado firmas y entregado documentación ante las autoridades de San Carlos. Además, realizaron gestiones ante la Intendencia de Maldonado y reclamaron a los responsables del emprendimiento inmobiliario.



“Los vecinos hemos presentado cartas, juntado firmas, realizado reclamos y presentado documentación ante las autoridades en San Carlos. Hemos acudido a la Intendencia de Maldonado y reclamado a los responsables del emprendimiento. Hicimos absolutamente todo lo que estaba a nuestro alcance para ser escuchados. Y, después de más de un año, seguimos sin respuestas ni soluciones efectivas”, sostienen.



En ese sentido, plantean una serie de interrogantes sobre quién se hará responsable por los daños materiales y los riesgos que enfrentan las familias cada vez que llueve.



Los vecinos aclararon que no se oponen al desarrollo inmobiliario, pero consideran que las obras deben garantizar que no afecten a quienes ya viven en el lugar.



Solicitaron una intervención inmediata de la Intendencia de Maldonado, una evaluación técnica del sistema de drenaje y del impacto de las obras, así como una solución definitiva al problema.



“Queremos respuestas, responsabilidades y soluciones. Porque detrás de cada casa inundada hay familias, esfuerzo de años y personas que merecen vivir con seguridad y tranquilidad. Miramar Acres necesita ser escuchado. Basta de esperar”, concluye la carta.

Firma editorial: Redacción FM GENTE