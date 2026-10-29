Vecinos del barrio San Antonio 1 denuncian quema de cables, acumulación de basura y presencia de campamentos en un predio de UTE

Vecinos del barrio San Antonio 1, en Maldonado, manifestaron su preocupación por una serie de situaciones que vienen registrándose en un predio perteneciente a UTE, ubicado en las inmediaciones de las calles Agapito Parabera y Juana Cárdenas.



La situación volvió a generar reclamos luego de que residentes de la zona registraran en video una quema de cables, cuyas imágenes fueron enviadas a FM GENTE.



Según los vecinos, en el terreno se han instalado personas que permanecen en carpas y realizan fogatas, además de acumular residuos, lo que provoca malos olores y preocupación entre quienes viven en las inmediaciones.



Uno de los principales problemas señalados es la realización de quemas a cielo abierto, especialmente de cables, una práctica que puede generar humo contaminante y representar riesgos para la salud y la seguridad de los residentes.



A esto se suma la acumulación de basura y otros materiales en el predio, situación que, de acuerdo con los denunciantes, afecta las condiciones de higiene del entorno.



Los vecinos sostienen que estos episodios se vienen repitiendo y reclaman medidas que permitan evitar nuevas quemas y mejorar las condiciones del lugar.



RECLAMAN INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES



Los residentes solicitan que los organismos competentes intervengan para atender la situación del predio, controlar las quemas y disponer las medidas necesarias para recuperar las condiciones de limpieza y seguridad.



También plantean la necesidad de encontrar una solución a la presencia de campamentos en el terreno, contemplando tanto las preocupaciones de los vecinos como la situación de las personas que permanecen allí.



El nuevo episodio de quema de cables volvió a poner en evidencia un problema que preocupa a los habitantes del barrio San Antonio 1, quienes reclaman respuestas concretas para evitar que estas situaciones continúen repitiéndose.

Firma editorial: Redacción FM GENTE