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Vecinos del barrio San Antonio 1 denuncian quema de cables, acumulación de basura y presencia de campamentos en un predio de UTE

Residentes de la zona de Agapito Parabera y Juana Cárdenas reclaman una intervención de las autoridades ante las fogatas, los malos olores y la acumulación de residuos. Un video enviado a FM GENTE muestra una quema de cables en el lugar.

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Vecinos del barrio San Antonio 1, en Maldonado, manifestaron su preocupación por una serie de situaciones que vienen registrándose en un predio perteneciente a UTE, ubicado en las inmediaciones de las calles Agapito Parabera y Juana Cárdenas.

La situación volvió a generar reclamos luego de que residentes de la zona registraran en video una quema de cables, cuyas imágenes fueron enviadas a FM GENTE.

Según los vecinos, en el terreno se han instalado personas que permanecen en carpas y realizan fogatas, además de acumular residuos, lo que provoca malos olores y preocupación entre quienes viven en las inmediaciones.

Uno de los principales problemas señalados es la realización de quemas a cielo abierto, especialmente de cables, una práctica que puede generar humo contaminante y representar riesgos para la salud y la seguridad de los residentes.

A esto se suma la acumulación de basura y otros materiales en el predio, situación que, de acuerdo con los denunciantes, afecta las condiciones de higiene del entorno.

Los vecinos sostienen que estos episodios se vienen repitiendo y reclaman medidas que permitan evitar nuevas quemas y mejorar las condiciones del lugar.

RECLAMAN INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Los residentes solicitan que los organismos competentes intervengan para atender la situación del predio, controlar las quemas y disponer las medidas necesarias para recuperar las condiciones de limpieza y seguridad.

También plantean la necesidad de encontrar una solución a la presencia de campamentos en el terreno, contemplando tanto las preocupaciones de los vecinos como la situación de las personas que permanecen allí.

El nuevo episodio de quema de cables volvió a poner en evidencia un problema que preocupa a los habitantes del barrio San Antonio 1, quienes reclaman respuestas concretas para evitar que estas situaciones continúen repitiéndose.
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