Video: imágenes captan a un delincuente robando un comercio por segunda vez

El dueño del local Cortinas & Sofás, ubicado en Joaquín de Viana esquina Bergalli, contó a FM GENTE que en un lapso de apenas tres días un delincuente ingresó dos veces a robarles.



El primer robo fue el pasado 30 de setiembre y el segundo el 2 de octubre. En ambas oportunidades el delincuente quedó registrado en cámaras de seguridad del local y está plenamente identificado por la policía.



“El 30 de setiembre vamos a abrir el local de mañana y me encuentro con una ventana forzada. Hicimos poner las rejas en la ventana por la que entró y a los dos días, el 2 de octubre, me encuentro con el local todo desordenado. Esta vez el mismo delincuente entró por una banderola del techo”, detalló.



El comerciante relató que el delincuente intentó ocultar su rostro arrastrándose por el suelo y cubriéndose con una de las mantas decorativas del local. Su objetivo era abrir la caja registradora y se había percatado de que allí había una cámara de seguridad. El ladrón maniobró para evitar ser filmado, como se puede observar en el video, sin percatarse de que había otra cámara en el lugar.



“Saben quién es y dónde vive”, enfatizó el comerciante, sin embargo, señaló que la policía “está esperando la autorización del fiscal para pedir la requisitoria”.



“Hace ocho días del primer robo. Es de no creer. La calentura es fabulosa. La inoperancia de la Justicia de Maldonado es aberrante”, remató.

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