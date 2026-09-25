Congreso de Intendentes aprobó reglamentación de monopatines eléctricos

El Congreso de Intendentes votó este jueves la reglamentación del uso de monopatines eléctricos en todo el país.



La normativa establece que estos dispositivos podrán circular a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y serán estrictamente de uso individual, prohibiendo el traslado de acompañantes.



Los usuarios deberán utilizar obligatoriamente casco, chaleco reflectivo y un sistema de luces delanteras, traseras y laterales para garantizar su visibilidad en la vía pública.



Respecto a las edades de conducción, el reglamento fija dos categorías. Los menores de entre 14 y 16 años - el límite exacto dependerá de la regulación interna de cada comuna - requerirán una autorización expresa de sus padres o tutores para poder circular. Para los mayores de 18 años, la habilitación será general.



Por otra parte, no se cobrará patente como se había estudiado en un principio, pero habrá un registro a través del Seguro Obligatoria de Automotores con un tag de identificación.



Carlos Enciso, intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, explicó en la Contratapa de la Revista de FM GENTE que la regulación tendrá carácter obligatorio a nivel nacional pero no limita la potestad legislativa del gobierno local.



“En principio va a ser única la normativa con la posibilidad de que cada Intendencia le de su control y su impronta. Obviamente es una recomendación general, no quiere decir que alguna Junta Departamental después le pueda agregar algún elemento sobre lo legislado porque la autonomía en ese aspecto no se pierde”, puntualizó.

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