Punta Negra: detuvieron al dueño de la inmobiliaria vinculada a la venta de terrenos con documentos falsos

El propietario de la inmobiliaria de Piriápolis señalada en la investigación por la venta de terrenos con documentación falsa en Punta Negra fue detenido este jueves en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.El hombre era buscado por la Justicia en el marco de la causa que investiga una organización dedicada a realizar compraventas de terrenos utilizando documentación falsificada y que, de acuerdo con la investigación, tenía a la inmobiliaria como parte de la estructura utilizada para concretar las operaciones.La investigación comenzó a partir de denuncias recibidas por la Intendencia de Maldonado en 2019 y posteriormente quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.Hasta el momento, la Justicia imputó a dos personas y condenó a otras dos por su participación en la organización. El propietario de la inmobiliaria era una de las personas requeridas y permanecía fuera del país.Su detención se produjo este jueves en Carrasco, cuando regresó a Uruguay. Ahora deberá comparecer ante la Justicia en el marco de la investigación.