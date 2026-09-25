Punta Negra: detuvieron al dueño de la inmobiliaria vinculada a la venta de terrenos con documentos falsos

El hombre era buscado por la Justicia en el marco de la causa que investiga una organización dedicada a realizar compraventas de terrenos utilizando documentación falsificada y que, de acuerdo con la investigación, tenía a la inmobiliaria como parte de la estructura utilizada para concretar las operaciones.
La investigación comenzó a partir de denuncias recibidas por la Intendencia de Maldonado en 2019 y posteriormente quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.
Hasta el momento, la Justicia imputó a dos personas y condenó a otras dos por su participación en la organización. El propietario de la inmobiliaria era una de las personas requeridas y permanecía fuera del país.
Su detención se produjo este jueves en Carrasco, cuando regresó a Uruguay. Ahora deberá comparecer ante la Justicia en el marco de la investigación.
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