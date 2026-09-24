Mujer resultó herida tras un ataque a balazos en San Carlos

Una mujer resultó herida tras ser alcanzada por varios disparos en San Carlos y debió ser trasladada para recibir asistencia médica, según pudo saber FM GENTE con fuentes cercanas al caso.



El episodio ocurrió en horas de la noche del jueves en Tomás Berreta y González Olaza. Tras el ataque, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y realizaron un relevamiento de la escena.



(Noticia en desarrollo)

Volver atrás