Mujer resultó herida tras un ataque a balazos en San Carlos

El episodio ocurrió en horas de la noche del jueves en Tomás Berreta y González Olaza. Tras el ataque, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y realizaron un relevamiento de la escena.
(Noticia en desarrollo)
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El hecho ocurrió en la mañana de este sábado.
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