Centro de Convenciones: 10 años impulsando el turismo de negocios y eventos

El turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, por sus siglas en inglés) representa el segmento de negocios y organización de eventos profesionales. Sin embargo, su alcance en el departamento va mucho más allá: "Para nosotros el turismo MICE es mucho más que un evento, es una industria estratégica para el desarrollo de los destinos. Trabajamos permanentemente con la posibilidad de formarnos en lo que es un hub territorial del turismo corporativo", afirmó el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado Edgard Silveira.



Durante esta jornada también se realizó el denominado Desayuno de Embajadores, una instancia que pone el foco en los actores fundamentales de la captación de eventos. Al explicar este concepto, Silveira detalló que los embajadores son "todas aquellas personas que representan a las empresas y a las asociaciones que tienen la posibilidad de captar eventos en el exterior".



El jerarca subrayó que "a veces los congresos se captan por una sola persona; es quien está y quien se anima a postular. Pero para eso, necesita tener un respaldo". Para evitar que estos referentes actúen en solitario, Uruguay cuenta con una red de apoyo técnico y logístico que busca dar garantías a nivel país. Este esquema está integrado por la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos y Afines (AUDOCA) y el Ministerio de Turismo, en un trabajo coordinado con las intendencias.



La charla “MICE: mucho más que eventos", está a cargo de Leticia Serrano, regional manager de la Asociación Mundial de Congresos y Convenciones (ICCA). “Es un honor tener una autoridad tan importante en lo que tiene que ver con el turismo de congresos aquí en Punta del Este. Va a abordar el trabajo en la industria. Hay invitados de todas partes que van a participar en esta charla, que lo que hace es profesionalizar cada vez más el sector”, dijo el jerarca en diálogo con FM GENTE.



Silveira destacó que el turismo de negocios y eventos genera un gran impacto económico. Esto se debe a la mayor cantidad de días de estadía, al alto gasto por delegado y al beneficio directo para todo el ecosistema local: “desde la gastronomía, desde el que lava los manteles, desde el que hace el catering, hasta el que los trae hasta aquí en un servicio de transporte. Así que para nosotros es una muy buena oportunidad”, concluyó.

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